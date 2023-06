Washington, evitato il default ora c’è la mina delle maxi emissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se gli Stati Uniti non avessero trovato un accordo sull’ampliamento del tetto al debito avrebbero rischiato il default tecnico. Con conseguente downgrade del rating e pesanti conseguenze a cascata. Ma il fatto che lo abbiano trovato in extremis - rimandando però la questione al non lontano 2025 - non vuol dire che, lato mercati finanziari, ci sia solo da sorridere.

L’altro lato...