Watches and Wonders, l’edizione 2024 sale a 55 brand

L’edizione 2024 di Watches and Wonders di Ginevra comincia a delinearsi. Dopo aver annunciato a luglio le date (dal 9 al 15 aprile), oggi sono state diramate altre informazioni su quella che è la più grande e importante fiera di alta orologeria del mondo (con uno spin-off anche a Shangai che, per il 2023, si è svolto dal 13 al 17 settembre scorso). La novità saliente riguarda gli spazi dell’evento che dalla prossima edizione si svolgerà su due piani del Palexpo e non più su un solo livello. Una soluzione pensata per offrire un’esperienza migliore ai visitatori che potranno più agevolmente partecipare ai talk e agli incontri organizzati.

Anche perché, ed ecco un’altra novità importante, il numero dei brand presenti, 55, è da record per la kermesse: sono sette in più dell’anno scorso. Di quest’ultimi, sei saranno dei debuttanti assoluti (Bremont, Eberhard & Co, Gerald Charles, Nomos Glashütte, Norqain e Raymond Weil), mentre il settimo, H. Moser & Cie. sarà un ritorno. Non mancheranno i grandi big del settore come Rolex, Patek Philippe, Cartier, Iwc, Tag Heuer, Panerai, Chopard, Chanel, Vacheron Constantin e le diverse maison indipendenti che animano il caratteristico Carré des Horlogers. Cambiano anche le giornate di apertura al pubblico che, dalle due del 2023, saranno tre nel 2024 (da sabato 13 a lunedi 15).

I primi quattro giorni, invece, saranno riservati esclusivamente agli addetti ai lavori e ai media invitati dall’organizzazione (la Watches and Wonders Geneva Foundation). Il pubblico potrà cominciare ad acquistare il biglietto d’ingresso online a partire da febbraio, con delle agevolazioni per gli studenti (l’obiettivo dichiarato è raggiungere sempre di più le nuove generazioni) e per chi vuole visitare l’evento nell’arco di tutto il weekend. Confermati poi il LAB, lo spazio dedicato all’innovazione tecnologica in orologeria, che nella prossima edizione sarà più centrale e ampio, e il format “In The City” che durante la settimana della fiera prevede appuntamenti ed eventi nel centro di Ginevra e un party con concerto gratuito nella serata dell’11 aprile.