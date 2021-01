Watches & Wonders scalda i motori per l’edizione digitale 2021 L’evento di Ginevra si terrà dal 7 al 13 aprile. Le marche coinvolte saranno 38 con new entry come le storiche maison di Lvmh: Louis Vuitton, Bulgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith di Paco Guarnaccia

Comincia a prendere forma l'edizione 2021 di Watches & Wonders di Ginevra che si terrà digitalmente dal 7 al 13 aprile. Le marche coinvolte saranno 38, a comporre un cast che a queste latitudini non è mai stato così ricco numericamente e che vedrà, tra i partecipanti, n ew entry come le storiche maison di proprietà di LVMH (Louis Vuitton, Bulgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith), ma anche realtà più recenti come Nomos Glashütte, Corum, H. Moser & Cie. e Carl F. Bucherer e molti altri.

Ovviamente presenti anche Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel e Tudor, i primi, la scorsa primavera, a prendere la decisione di migrare da Basilea a Ginevra, dove ad attenderli ci sono gli storici partecipanti del fu Salon International Haute Horologerie (SIHH), diventato Watches & Wonders da ottobre 2019: i brand del Gruppo Richemont (Cartier, Iwc, Panerai, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Vacheron Constantin, Montblanc, Baume & Mercier e Piaget), di Kering (Ulysse Nardin) o indipendenti come Hermés.

L'evento, seppure online, resta su invito e per accedere ai nuovi contenuti esclusivi della piattaforma watchesandwonders.com che promette di essere ancora più ricca e interattiva, bisognerà essere invitati dall'organizzazione che selezionerà gli addetti ai lavori e i clienti finali vip da coinvolgere. Un po' come succedeva all'SIHH fisico. Un po' come succederà in Cina dopo la chiusura della kermesse digital quando, qualche giorno dopo, si aprirà Watches & Wonders Shangai, spin-off della fiera giunto alla seconda edizione e dedicato al mercato orientale cui parteciperanno 14 delle 38 marche.

Il tutto in attesa della primavera del 2022 in cui, tornati (si spera) alla normalità, debutterà “realmente” il Watches & Wonders così come era stato pensato.