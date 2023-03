Watches&Wonders, a Ginevra record di visitatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I dati ufficiali sulle presenze dell’edizione 2023 di Watches and Wonders, la fiera orologiera più importante del settore, arriveranno a inizio settimana prossima quando, dopo l’ingresso nel weekend del pubblico pagante, il quadro sarà completo. Watches and Wonders Geneva Foundation, che lo organizza, si attendeva circa 32mila persone (di cui 10mila paganti). Ma la sensazione è che il numero sia destinato a crescere, anche grazie al significativo ritorno degli asiatici. Forse un altro segnale che conferma il momento favorevole per questo settore, come dicono tutti i più importanti indicatori. Soprattutto nel segmento high end, che con 48 brand è presente a Ginevra nella sua quasi interezza. Tante le novità di rilievo. Rolex festeggia il 60° anniversario di Cosmograph Daytona con nuove versioni che a interventi estetici aggiungono un nuovo movimento.

Da Patek Philippe ecco il Calatrava Ref.5224R-001, con doppio fuso orario Travel Time che introduce una particolare visualizzazione delle 24 ore. Spazia tra orologi gioiello e ritorno di grandi classici Cartier, che oggi inserisce nella collezione Privé anche il Tank Normale. Montblanc prosegue il suo lavoro nella collezione 1858 Iced Sea introducendo un quadrante grigio ghiaccio. Iwc lancia l’Ingenieur Automatic 40, versione contemporanea che ricorda un modello del 1976.

Loading...

Per Panerai è l’anno della famiglia Radiomir, famiglia nella quale spiccano due Radiomir Otto Giorni. Ricchi i lanci di Chanel con la capsule collection Interstellar, ispirata al mondo science-fiction. Hublot propone il leggerissimo Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon con la cassa e il bracciale integrato in un mix di fibra di carbonio e Texalium. Presente a Ginevra insieme a Chopard anche Julia Roberts. per l’annuncio che la maison utilizzerà da fine 2023 solo il suo LucentSteel (per l’80% in materiale riciclato) in tutti i modelli in acciaio. Tag Heuer festeggia 60 anni di Carrera con il Chronograph Glassbox, mentre Zenith punta sulla famiglia Pilot. Jaeger-LeCoultre riporta in scena Reverso mentre Vacheron Constantin si focalizza su Overseas. Per Grand Seiko, ecco il Tentagraph, il suo primo cronografo meccanico. Un concept watch per Roger Dubuis e l’inedito Freak One per Ulysse Nardin. Parmigiani Fleurier introduce il Tonda PF Rattrapante e Van Cleef & Arpels sorprende con orologi gioiello come il Ludo Secret.

Nuovi Black Bay per Tudor e nuovi H08 per Hermés. A.Lange & Söhne aggiunge il cronografo a Odysseus. Infine, nel ProPilot X Kermit Edition di Oris, nella finestra della data appare ogni primo del mese il personaggio dei Muppets.