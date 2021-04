Wattpad «sbarca» nelle librerie italiane

2' di lettura

Se amate la letteratura di genere o se avete figli adolescenti probabilmente sapete già di cosa stiamo parlando: del fenomeno Wattpad. La piattaforma social di storytelling (storie inedite) che nel mondo aggrega una community di oltre 90 milioni di utenti che dedicano più di 23 miliardi di minuti al mese alla lettura dei racconti originali. Già diffusa tra i lettori italiani - la community italiana infatti di Wattpad conta 1 milione e 400 mila utenti, e globalmente, sulla piattaforma esistono 14 milioni di storie scritte in italiano - ora Wattpad si prepara a portare le sue storie anche in librerie.

La corporation canadese ha infatti appena siglato un accordo con la casa editrice Sperling & Kupfer per portare i testi in lingua italiana di Wattpad nelle librerie italiane. Sperling & Kupfer godrà cioè di un diritto di opzione sulla pubblicazione delle storie in lingua italiana della piattaforma e sulla traduzione dei titoli in lingua inglese del marchio Wattpad Books.

Quest’ultimo accordo arriva sulla scia di una serie di partneship siglate da Wattpad con editori internazionali. Nel 2020, Wattpad ha annunciato la partnership con Penguin Random House Grupo Editorial per la Spagna e i paesi di lingua spagnola, e con Penguin Random House UK per il Regno Unito e i paesi del Commonwealth.

«Gli utenti italiani di Wattpad sono appassionati, coinvolti e molto fedeli ai loro autori preferiti. - ha dichiarato Ashleigh Gardner, vice direttore generale, Wattpad Studios, settore libri - Abbiamo notato quanto sia forte e partecipato il sostegno della community italiana verso le opere pubblicate che provengono da Wattpad e verso gli adattamenti cinematografici, e per questo siamo entusiasti di lavorare con Sperling & Kupfer per portare nuove storie italiane di Wattpad sugli scaffali delle librerie».

Sperling & Kupfer già dal 2015 ha pubblicato After, la serie bestseller internazionale di Anna Todd nata su Wattpad e poi arrivata con successo anche al cinema. «L'idea innovativa di utilizzare le nuove tecnologie per trovare e promuovere una nuova generazione di autori rappresenta un'importante evoluzione dell'editoria. Siamo dunque molto felici che questo rapporto duraturo sia sancito ora da questa partnership ufficiale», ha dichiarato Stefano Peccatori, Direttore Generale di Sperling & Kupfer.