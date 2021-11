La mobilità sostenibile: così si può vincere una delle sfide principali della transizione ecologica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due giornate di evento, otto tavoli di lavoro e oltre quaranta relatori: WAVE, la mobilità nella città sostenibile ha debuttato a Roma alla Lanterna di Fuksas. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’innovazione, una nuova idea di mobilità e favorire il dialogo tra istituzioni pubbliche e private, operatori di mobilità condivisa e mondo della ricerca per analizzare, costruire e promuovere nuove sinergie per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

“Siamo di fronte a qualcosa di straordinario per il nostro Paese: grazie al Next Generation EU si aprono grandi opportunità per accelerare le trasformazioni verso una sempre maggiore sostenibilità e per accelerare la nostra crescita economica e sociale”, ha detto Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI. “La mobilità è una delle pietre angolari di questa trasformazione, per il suo ruolo nella vita quotidiana di ognuno, con la rilevanza per le nostre imprese, per l’impatto sul sistema automotive nazionale, con le prospettive per il necessario ammodernamento delle infrastrutture stradali. Quindi una trasformazione articolata e complessa che non può essere semplificata mentre deve essere razionalmente guidata. Una trasformazione che coinvolge ACI e per la quale rende totalmente disponibili la sua esperienza e le sue competenze”.

Oggi, anche alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, la mobilità sostenibile rappresenta una delle sfide – e come tale delle opportunità - principali per l’Italia e l’Europa intera.

Il Green New Deal europeo ha posto l’ambizioso obiettivo delle emissioni zero entro il 2050, con una riduzione del 90% delle emissioni di gas ad effetto serra nei trasporti grazie al rafforzamento della mobilità elettrica e la mobilità sostenibile rappresenta quindi la capacità di soddisfare i bisogni della società di muoversi liberamente, di comunicare, di fare business e stabilire relazioni senza sacrificare altri valori umani ed ecologici essenziali oggi e in futuro.

“L’innovazione, la digitalizzazione e la tecnologia sono fattori abilitanti per rendere sempre più smart e sostenibile il nostro Paese, a vantaggio soprattutto delle generazioni future. Per il Gruppo FS Italiane essere a fianco di Wave – ha detto Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation and Digital Officer di FS Italiane - vuol dire portare avanti la propria visione di trasformazione digitale, con l’obiettivo di sviluppare e promuovere un nuovo modello di mobilità smart, integrata e sostenibile. Un obiettivo che presuppone infrastrutture fisiche pienamente digitalizzate, piattaforme aperte, dati interoperabili tra i diversi attori che compongono i fornitori di servizi per la mobilità. Implica inoltre soluzioni in grado di suggerire - attraverso analisi predittive - il migliore utilizzo delle infrastrutture pubbliche e private di mobilità, il loro più efficace riconfigurarsi in caso di disruption del servizio per cause di natura endogena o esogena al servizio stesso, infrastrutture - come le stazioni ferroviarie - trasformate in hub di servizi modellati sui bisogni di mobilità delle persone e di agile fruibilità grazie al digitale abilitato da una piena connettività a bordo dei nostri convogli. Tutto questo perché sempre più persone identifichino nel treno, non soltanto il mezzo ecologico per eccellenza contribuendo così al successo della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico, ma anche il collante principale dei servizi di mobilità sostenibile sul territorio nazionale”.