Wayne Thiebaud: il “pittore malinconico delle promesse mancate” alla Fondazione Beyeler

Wayne Thiebaud

Per il pittore statunitense di origini svizzere, la bellezza è primaria…è ciò di cui siamo alla ricerca. All'apparenza Thiebaud ha incarnato perfettamente l'ideale stilistico americano; le sue opere traboccano di colori, rendendolo uno dei maestri indiscussi dell'arte figurativa statunitense. La sua formazione nel campo dell'advertising e della fumettistica (ha lavorato anche nel dipartimento animazione di Walt Disney), lo designano, a pieno titolo, quale uno dei padri del graphic design. La sua pittura è definita da molti “tattile”. La scelta dei soggetti; still Life o umani (dalle torte luculliane, ai coni gelato, succulenti, dai landscape che sembrano storyboard de Il Gigante, fino ai ritratti di donne), viene trattata nella medesima accezione; pennellate materiche dai colori pastello, che celano alla maniera della tavolozza, un caleidoscopio di intenzioni. Humour, nostalgia o scherno, si susseguono implacabili, offrendo a chi sappia leggere una chiave interpretativa che va ben oltre l'apparente rassicurazione. Nella nota congiunta pubblicata sul catalogo a firma di Sam Keller e Ulf Küster, rispettivamente Direttore e Senior Curator della Fondazione si legge: ”I dipinti di Thiebaud, compensano il grigiore della vita quotidiana con una festa di colori. A prima vista, l'arte di Thiebaud sembra caratterizzata da un ottimismo tipicamente americano. Il pittore in un gioco di seduzione asseconda i desideri del pubblico, stuzzicando lo spettatore con esposizioni di torte e immagini di slot machine - motivi popolari di un mondo di abbondanza illimitata, dove l'offerta supera la domanda. Per questo motivo, Thiebaud è stato etichettato come artista Pop. Tuttavia, ciò che facilmente trascuriamo è che la promessa di felicità in questi dipinti ha anche un lato oscuro.

Ironico e melanconico

Per quanto le immagini appaiano positive a prima vista, il loro effetto è allo stesso tempo ironico e melanconico. Questo vale per l'intero spettro dell'arte di Thiebaud, come mostrano non solo le nature morte, ma anche i paesaggi acquatici multi prospettici, con colori che in alcuni casi sembrano esagerati, fino alle formazioni rocciose, ai Canyon urbani, escursioni in un universo di immersione, linee di fuga e vortici cromatici. E i ritratti, con la loro aria di freddezza e distanza, emanano una malinconia subliminale e sconcertante che ricorda l’opera di Hopper. Osservando più da vicino queste immagini ci rendiamo subito conto che i soggetti non sono l’unico oggetto di interesse. Al contrario, man mano che lo sguardo si fa più acuto e la distanza dalle immagini si accorcia, esse si dissolvono progressivamente in uno spettro di innumerevoli colori incandescenti e sfumature di toni, da cui emerge un’immagine riconoscibile. Il motivo emerge solo quando viene percepito come un insieme. Nel lavoro di Thiebaud, l’importanza del colore e dei valori cromatici è al centro dell’arte. Da lui si può quindi imparare molto sulle possibilità della pittura e sui mezzi che essa offre per riflettere il mondo”.

Wayne Thiebaud, Fondazione Beyeler, fino al 21 maggio 2023

