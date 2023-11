We Award 2023: premiate le eccellenze femminili dal business all’innovazione

Quattro le categorie premiate: Business, International, Open innovation e No profit. Tre le vincitrici per ciascuna categoria, le cui storie meglio hanno risposto ai parametri del concorso, in termini di innovazione, apporto di valore, qualità della presentazione ed efficacia dei risultati raggiunti.

A questi riconoscimenti si sono aggiunti 3 premi speciali, selezionati tra le candidature pervenute. Una scelta determinata dalla particolare rilevanza delle esperienze presentate, sebbene non pienamente rispondenti allo spirito del bando.

Una menzione di merito è stata assegnata a Valerie Biden per la sua notevole esperienza nel campo della comunicazione politica, maturata nel corso di una carriera che vede all’attivo ben 50 campagne elettorali svoltesi sotto la sua guida e per il suo impegno a sostegno della crescita del ruolo delle donne in politica e della leadership femminile al servizio in organizzazioni no profit come Women’s Campaign International.

Il memoir autentico e generoso di Valerie Biden “Noi, i Biden”, sarà pubblicato in Italia da Il Sole 24 Ore, dal 26 gennaio 2024 in edicola e in libreria. Il primo capitolo in italiano è disponibile in esclusiva per i lettori del Sole24ore.com all’indirizzo 343472.qrfy.com/1.

Categoria Busine ss – Rivolta a imprenditrici, manager e C-level under 45 che abbiano attivamente lavorato allo sviluppo di un progetto di miglioramento, cambiamento e/o welfare aziendale ottenendo impatti reali e misurabili sull’azienda. 59 le candidature pervenute.