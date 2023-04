Wearable Robotics chiude aumento di capitale da 2,5 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

ClubDeal Digital, tramite la propria esclusiva piattaforma di private crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob ClubDealOnline, ha chiuso con successo l'aumento di capitale a supporto di Wearable Robotics, attiva nel settore degli esoscheletri e della robotica indossabile, raccogliendo oltre 2,5 milioni di euro. L'aumento di capitale ha superato l'obiettivo prefissato in fase di avvio, pari a due milioni di euro.

La struttura dell’operazione

Nel dettaglio, ClubDeal Digital ha sindacato il round da oltre 2,5 milioni di euro, aggiungendo a quanto raccolto attraverso la piattaforma 100% digitale di ClubDealOnline il capitale sottoscritto da Progress Tech Transfer il fondo di investimento focalizzato sulle tecnologie per la sostenibilità generate in collaborazione con la ricerca pubblica italiana, LIFTT, la holding di venture capital presieduta dall'imprenditore-scienziato Stefano Buono e RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l'Automazione promosso da CDP Venture Capital SGR.



Il successo della raccolta è stato possibile anche grazie alla collaborazione con Sparkasse Private Banking, secondo il modello di Private Crowdfunding di ClubDealOnline.

Lo sviluppo di Wearable

Lanciata nel 2014, Wearable Robotics è attiva nel settore degli esoscheletri e della robotica indossabile, specializzata nella creazione di soluzioni robotiche per la riabilitazione motoria e funzionale. Presente in 8 paesi, Wearable Robotics detiene 7 brevetti nell'ambito della cinematica, dei sensori, dei sistemi di attuazione e della creazione di esoscheletri. La società produce, ad esempio, ALEx RS, un dispositivo robotico indossabile, impiegato nella riabilitazione degli arti superiori per pazienti colpiti da ictus, che lavora in un ambiente completamente virtuale.

Con il capitale raccolto l'azienda supporterà i propri progetti di sviluppo, con l'obiettivo di espandersi a livello internazionale ottimizzando ulteriormente la propria capacità produttiva.