Webtax, tanto rumore per (quasi) nulla. Ma l’Italia ci guadagna mezzo miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Webtax, tanto rumore per nulla (o comunque per poco) ma non per il Fisco italiano che dai giganti digitali potrebbe ottenere almeno sette volte di più delle tasse sugli utili incassate oggi.

L’area studi di Mediobanca - nel report sulle multinazionali del settore - ha calcolato che il tax rate effettivo dei 25 gruppi considerati passerebbe dal 12,8% attuale al 13,9% (percentuale di tasse pagate sugli utili), simulando sui dati di bilancio 2020 l’effetto complessivo dell’introduzione del nuovo sistema...