Webuild brillante con piano Usa e avvio scavo tunnel a Seattle

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Webuild in evidenza a Piazza Affari. Le quotazioni continuano a beneficiare del via libera del Senato Usa al maxi piano infrastrutturale da mille miliardi di dollari messo a punto dall'amministrazione Biden. Webuild ha inoltre annunciato che la controllata americana Lane, ha avviato lo scavo del tunnel di stoccaggio idrico da 4,2 chilometri dello Ship Canal Water Quality Project, «progetto di sostenibilità ambientale per prevenire e ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal di Seattle, nello stato di Washington».

Si tratta, ha spiegato la società in una nota, di «uno dei tanti progetti sviluppati nell'area di business clean water in cui Lane è fortemente impegnata negli Stati Uniti e in cui Webuild punta a crescere, fornendo soluzioni innovative per la gestione sostenibile dell'acqua, l'approvvigionamento a fini potabili di aree che ne soffrono la mancanza o la protezione di aree soggette da allagamenti e a fenomeni atmosferici estremi».

