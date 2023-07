Webuild: cala a 23 milioni utile netto adjusted, confermata guidance

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Webuild ha chiuso il primo semestre 2023 con utile netto adjusted attribuibile al Gruppo di 23 milioni di euro, in calo dai 64 milioni del primo semestre 2022. I ricavi adjusted sono pari a 4.564 milioni di euro, in crescita del 18% dai 3.873 milioni di un anno fa. L'incremento dei ricavi è sostenuto dallo sviluppo delle attività industriali in ambito domestico, grazie anche agli investimenti in mobilità sostenibile nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria Milano-Genova, Verona-Padova e Napoli-Bari), e da una maggiore produzione delle commesse in Australia (Snowy Hydro 2.0 e North East Link di Melbourne) e in Medio Oriente (Diriyah Square Super Basement in Arabia Saudita).

Trasporti, Rixi: “Con PNRR investimenti per 24 miliardi su ferrovie entro 2026"

L'Ebitda adjusted si attesta a 289 milioni, in crescita del 15% rispetto al primo semestre 2022 con margine al 6,3%, mentre l'Ebit adjusted raggiunge 139 milioni (+12%) con margine al 3%. Da inizio 2023 il gruppo ha registrato nuovi ordini per 17,7 miliardi di euro, superando la guidance di 10-10,5 miliardi per l'intero anno 2023. Buona parte dei nuovi ordini continua a provenire dall'estero. Il portafoglio costruzioni di Webuild al 30 giugno 2023 ha raggiunto livelli record, attestandosi ad oltre 51 miliardi di euro, e copre il 100% dei ricavi target al 2025.

Loading...

Portafoglio ordini oltre i 60 miliardi

Il portafoglio ordini totale risulta pari a 60,7 miliardi di euro, di cui appunto 51,4 miliardi relativi alle costruzioni e 9,4 miliardi riferiti a concessions e operation & maintenance. Prosegue il trend di crescita del backlog construction di circa il 17% rispetto a dicembre 2022. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 è positiva per 438 milioni, in forte miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 per oltre 835 milioni. Alla luce dei conti semestrali, è stata confermata la guidance 2023: Book to bill superiore a 1,1 volta, ricavi tra 9 e 9,5 miliardi di euro, Ebitda tra 720 e 760 milioni e mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta).