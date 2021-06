Webuild, è ufficiale la commessa da Rfi per la tratta Fortezza-Ponte Gardena

1' di lettura

Acquisti su Webuild a Piazza Affari, dopo che il gruppo ha ottenuto da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana una commessa per la tratta ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena. Il titolo è in progresso poco sopra i 2 euro dopo una fiammata a inizio seduta che lo ha portato fino a 2,148 euro, a un soffio dal massimo intraday di 2,2 euro toccato il 2 giugno scorso. Il consorzio guidato da Webuild con una quota del 51% si è aggiudicato ufficialmente la commessa da Rfi relativa alla progettazione e realizzazione delle tratta ferroviaria ad alta velocità Fortezza e Ponte Gardena (22,5 km) in prosecuzione della galleria di base del Brennero.

«Il valore complessivo della commessa è di 1,07 miliardi di euro di cui la quota parte di Webuild è di circa 546 mln», sottolineano gli analisti di Equita. «Webuild - ricordano - aveva già annunciato lo scorso marzo di essere il best bidder della commessa che era già stata inclusa nell`order intake del primo trimestre 2021 (2,6 mld di euro)».

Il tunnel che verrà realizzato, quando si raccorderà con l’esistente circonvallazione della città austriaca di Innsbruck, diverrà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo, raggiungendo complessivamente una lunghezza di 64 km e diventando un’infrastruttura modello del sistema di mobilità sostenibile in Europa con un asse che collegherà Verona con Monaco. La realizzazione degli interventi consentirà una significativa riduzione dei tempi di viaggio per i treni sia passeggeri che merci.

