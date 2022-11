Webuild fa shopping in Australia e va verso l’acquisizione della Clough Limited

Ascolta la versione audio dell'articolo

Webuild ha raggiunto un'intesa, soggetta a condizioni, per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società australiana Clough Limited. Lo annuncia il gruppo in una nota. Clough è tra le principali aziende del paese nel settore ed impiega circa 2.500 dipendenti. Fondata a Perth nel 1919, interamente controllata Murray Roberts, fornisce soluzioni innovative e sostenibili nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e infrastrutture a servizio dei settori energy, materie prime ed infrastrutture.

I suoi progetti storici principali includono il primo grattacielo a Perth e il primo grande tunnel autostradale sotterraneo in Western Australia. Al 30 giugno 2022, Clough riporta un backlog ordini di circa 2,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,7 miliardi di progetti per i quali la società è risultata migliore offerente. Sia il backlog sia i preferred bids sono principalmente concentrati in Australia e Nord America. Il volume dei ricavi annui per l'esercizio 2022 è pari a circa 1 miliardo di euro. Inoltre, la società ha chiuso l'esercizio 2022 priva di debiti finanziari.

Webuild supporterà il riassetto finanziario di Clough, con l'obiettivo di trasformarla nella piattaforma del Gruppo in Australia, mercato strategico per la crescita con investimenti in infrastrutture stimati per oltre 300 miliardi di euro, nel periodo 2022-2025. In Australia, Webuild registra ordini in portafoglio e progetti per cui il Gruppo è risultato miglior offerente per circa 9 miliardi di euro.