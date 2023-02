Webuild firma contratto per l’acquisizione di asset dell’australiana Clough

L'integrazione dei due gruppi porta Webuild a un portafoglio ordini complessivo in Australia di oltre 12 miliardi di euro, inclusi progetti per i quali sono risultati preferred bidder, e a circa 3.000 dipendenti nel Paese.

La presenza di Webuild in australia

Webuild è presente in Australia dagli anni '70. In quasi 50 anni di presenza nel Paese, ha realizzato opere come la metropolitana di Melbourne, il ponte di Shoalhaven e la diga di Wivenhoe.

Negli ultimi 4 anni il fatturato di Webuild in Australia è cresciuto dal 3% del fatturato totale di Gruppo registrato nel 2018 all'8% del 2020, fino al 14% del 2022.

In Australia il gruppo oggi lavora nel paese soprattutto nei settori dell'idroelettrico (“pumped hydro”) e della mobilità sostenibile. È attivo su 3 progetti (Snowy 2.0, North East Link e Sydney Metro - Western Sydney Airport Metro Line), ed è stato nominato migliore offerente su 1 altro mega progetto (Inland Rail, in Queensland).

A queste iniziative si aggiungono i nuovi progetti acquisiti con l'operazione firmata con Clough ed in particolare: Tallawarra Stage B, la prima centrale elettrica a idrogeno e gas a emissioni zero in Australia, nel Nuovo Galles del Sud; Waitsia Gas Project Stage 2 Development impianto di trattamento gas situato nei pressi di Dongara; Lombrum Infrastructure Project ristrutturazione della base navale di Lombrum (Lombrum Naval Base), sull’isola di Manus, nella Papua Nuova Guinea.