Webuild tiene in Borsa grazie alla vittoria della gara in Norvegia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Webuild guadagna terreno in controtendenza a Piazza Affari dopo aver annunciato di essersi aggiudicata, come parte del consorzio Sotra Link, il contratto da oltre un miliardo di euro (oltre 10 miliardi di corone norvegesi), per la costruzione e la gestione del sistema viario e di ponti In Norvegia. Il sistema RV.555 Sotra Connection PPP Project è costituito da strade, tunnel, ponti e viadotti, da realizzare nella contea occidentale norvegese di Vestland. Webuild partecipa al progetto con una quota del 35% del consorzio Sotra Link per l'esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione, e con una quota del 10% della società di progetto cui faranno capo anche le attività di operation & maintenance.

Il closing finanziario è previsto nel primo trimestre del 2022. Il contratto, ha spiegato la società, «porta a 10,6 miliardi il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas». Il progetto prevede un ponte sospeso largo 30 metri e lungo 900, con piloni alti 144 metri, mentre il sistema viario include la realizzazione di 12,5 chilometri di tunnel (inclusi quelli secondari), 19 sottopassi stradali e pedonali, 23 accessi ai tunnel, 22 ponti e viadotti e 14 km di piste pedonali e ciclabili.

