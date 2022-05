Webuild vince la gara per il tunnel che salverà Stonehenge dal traffico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova commessa italiana per una grande opera in un’area famosa in tutto il mondo, quella di Stonehenge, sito neolitico dello Wiltshire, in Inghilterra.

La joint venture More (composta da Webuild, Fcc Construccion e BeMoTunnelliing) è stata selezionata dalla National Highways del Regno Unito come Preferred Bidder per il contratto da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta da Amesbury a Berwick...