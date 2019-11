Week end: 4 idee da vivere tra cultura e tempo libero di Lucilla Incorvati

Cantine e luoghi deputati al vino aperti a tutti gli appassionati in occasione di San Martino; tappa in Toscana nelle Crete Senesi per scoprire il Diamante 2019; si torna sciare in Val D'Aosta a Cervinia; BookCity a Milano porta il reading nelle case