Week end in città tra arte, musica, esperienze di gusto e molto altro

Da Milano a Bologna da Bolzano a Bergamo da Roma a Monza le città tornano a vivere all’insegna di eventi cittadini dedicati alla cultura, all’arte, al gusto e ai grandi preparativi per le festività natalizie. Ci si può sbizzarrire tra le bancarelle del celebre mercatino di Natale di Bolzano, dormire nelle bellissime residenze dei Rolli a Genova, deliziarsi con la vera arte del sushi a Milano, sognare tra le atmosfere delle Trame di Luce a Roma e Monza. A Bergamo se non ci siete già stati è arrivato il momento di andare per il Gran Finale di BergamoBrescia 2023 Capitale Italiana della Cultura. Ultime ma non meno coinvolgenti per i sensi (in questo caso le orecchie ) le atmosfere sonore del Bologna Jazz Festival 2023 che toccano il cuore

2/7 Menu