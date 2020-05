Week-end in musica tra rock e trittici verdiani E’ ricca la proposta di occasioni musicali da godere tra le pareti di casa di Angelo Curtolo

2' di lettura

Festival da infuocati palcoscenici rock e dalle maestose scalinate del Teatro di Aix-en-Provence, trittici verdiani o grandi interpreti e orchestre da New York: ricca la proposta di occasioni musicali da godere tra le pareti di casa.

Riascoltiamo una strepitosa Amy Winehouse, dal vivo sul palco dell'Eurockéennes De Belfort (= rock+europeennes), uno dei più importanti festival rock francesi. Siamo nel 2007, lei è al top della sua carriera (https://qello.com). Sulla stessa piattaforma i Metallica filmati al Festival Orion di Atlantic City nel 2012: ci sono tutti i loro hits, da One a Master Of Puppets a Seek & Destroy…



Torniamo in Francia per il Festival di Aix-en- Provence: disponibile fino al 28 maggio l'opera- oratorio Oedipus Rex di Stravinskij nella versione scenica del regista Peter Sellars, con grandi voci e la Philharmonia Orchestra diretta da Esa-Pekka Salonen. Musica fortemente ieratica per una trama tratta da Sofocle: la peste si abbatte su Tebe e il re, alla ricerca del responsabile, giungerà a un'amara conclusione. Disegnando un percorso musicale e drammaturgico che va dall'abisso alla luce, Sellars e Salonen decidono di concludere la rappresentazione con la grandiosa Sinfonia di Salmi, sempre di Stravinskij. Solo dal cellulare su mobile.france.tv.



Verdi è il protagonista del grande affresco che, in occasione del bicentenario, l'Opera di Roma e Muti gli hanno dedicato tra il 2011 e il 2013.In prima visione assoluta streaming i tre capolavori Simon Boccanegra, Ernani e Nabucco (con il famoso bis del Va pensiero che furoreggiò in rete). Già disponibili per due mesi i primi due titoli, dal 12 maggio anche Nabucco. Sempre importanti gli interpreti, i registi e gli scenografi, come Noble e Dante Ferretti per il Simon Boccanegra, De Ana per Ernani (operaroma).



Dall'inizio di maggio la celebre sala newyorkese ha inaugurato una rassegna di streaming il venerdì, i CarnegieHallFridays. Da non perdere il 15 a partire dalle 16 e disponibile per 72 ore,una straordinaria Martha Argerich nel Terzo di Prokofiev con l'Orchestra di S.Cecilia, in tournée con il suo direttore stabile Pappano. Seguono Fontane di Roma e Pini di Roma di Respighi .