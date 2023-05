Weekend in compagnia del FuoriFestival

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

si accende la seconda edizione del FuoriFestival dell’Economia di Trento: il palinsesto pensato e dedicato al pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione scientifica. FuoriFestival torna con il suo approccio dinamico e innovativo per parlare agli studenti di tutte le età, dalle primarie fino all’università, ai giovani e ai loro genitori.

Un posto privilegiato, tra gli appuntamenti di quest’anno, è riservato al mondo delle nuove professioni, in particolare quelle legate all’economia digitale e ai social media, con esperti e imprenditori del settore che racconteranno la propria esperienza. I nuovi visionari ci racconteranno come hanno trasformato la loro curiosa creatività in business. Domani l’appuntamento è con Manuelito “Hell Raton” (discografico, talent scout e direttore creativo) e Sypher (pro player e creator), della celebre crew Machete Gaming, progetto nato nel 2019 in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima. Racconteremo anche di come il mondo della comunicazione con il data journalism sta trovando un canale per parlare alle nuove generazioni domenica 28 maggio con Gianluca Daluiso, Francesco Brocca e Giulia Scuffietti di Cose Non Cose.

Loading...

Questo filone, dedicato alle nuove professioni vedrà anche alcuni appuntamenti che affronteranno i cambiamenti in atto: parliamo delle “Lezioni di futuro”, moderate da Luca de Biase ed Enrico Giovannini, con la partecipazione del fisico Giorgio Einaudi, il sociologo Roberto Poli, dell’Università di Trento, Mario Nava, Direttore Generale della DG REFORM della Commissione europea, Donatella Sciuto, rettrice Politecnico di Milano, e l’economista Stefano Scarpetta Director, Employment, Labour and Social Affairs OECD.

Non mancheranno panel dedicati al mondo dell’Arte e della Cultura, a partire dal futuro del design, con l’architetto e designer Stefano Giovannoni, e i talk di Htsi a cura di Nicoletta Polla Mattiot che darà voce all’Economia della Bellezza incontrando professionisti del mondo del made in Italy. E sempre con Htsi le speciali interviste one-to-one con personaggi del mondo dello spettacolo: domani l’incontro con Luca Zingaretti che racconterà l’esperienza di produttore creativo tra film, teatro, cartone animato, serie tv. Domenica 28 maggio l’incontro con Miriam Leone che racconterà l’impegno professionale e la trasversalità dei media, dalla tv al cinema ai social. I laboratori creativi per i giovanissimi organizzati da 24 Ore Cultura e Radio 24, Economy Kids - La radio dei ragazzi coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie in un lavoro redazionale, facendo loro comprendere le dinamiche del contesto radiofonico e dando l’opportunità di raccontare i temi del Festival dal proprio punto di vista. Tutti i giovani e le loro famiglie saranno celebrati in un evento finale nella giornata di domenica 28 maggio sul palco di Piazza Cesare Battisti con il conduttore Federico Taddia.

Le piazze saranno poi aperte a tutti per attività ludiche e di aggregazione come il Monopoly del Festival dell’economia /Life Size: un grande tabellone per giocare a grandezza naturale al gioco di contrattazione più famoso al mondo per bambini dagli 8 anni.