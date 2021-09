Weekend al mare: il turismo d'approdo si muove su monopattini elettrici a più velocità

3' di lettura

Se il boom delle case in affitto era ampiamente previsto anche per l'estate 2021 - il 37 per cento degli italiani ha scelto questo tipo di vacanza, rispetto al 18,9 per cento dello scorso anno, stando a un'indagine di Demoskopika - l'andamento positivo registrato dalle piattaforme di noleggio barche, in questi ultimi mesi, conferma un trend che non si limita solo al turismo extra lusso. Sailogy, Sailsquare e Mondovela Yachting & Vacanze sono alcune delle realtà che propongono, a un ampio parterre di appassionati, una vacanza in mare aperto che sappia unire libertà, comfort e sicurezza sanitaria. Dalla vela ai mega yacht, l'obiettivo è garantire un'esperienza a contatto con la natura, per una o più settimane nel Mediterraneo, senza la folla che contraddistingue le spiagge ad agosto. Certo, ogni tanto attraccare è d'obbligo, quindi come trascorrere al meglio il tempo sulla terraferma? Esplorando le città e i dintorni a bordo di un monopattino elettrico, uno dei prodotti più cercati online secondo l'indagine condotta da Trovaprezzi.it fra il gennaio 2020 e il maggio 2021.

I monopattini, infatti, hanno registrato un aumento del 665 per cento a maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una crescita elevata riscontrata durante tutto il 2020. Fra i nuovi modelli elettrici, che uniscono leggerezza e praticità per brevi distanze, si distingue Ninebot KickScooter Air T15E di Segway (749 euro): con un'autonomia fino a 12 km e una velocità massima di 20 km/h, è la soluzione giusta da portare in vacanza sulla propria imbarcazione. Air T15E, infatti, può essere facilmente piegato a metà con un solo clic, oltre ad avere il manubrio completamente ripiegabile: una volta chiuso, il KickScooter più compatto della gamma Segway è alto 22 cm per un peso di soli 10,5 kg. Le luci ambientali personalizzabili, tramite l'app dedicata, completano il design di un prodotto che mira a essere anche un oggetto di stile e riconoscimento.

A fargli concorrenza, c'è Mi Electric Scooter Pro 2 di Xiaomi (549,90 euro), che vanta tre modalità di viaggio attivabili con un tastto: S per aumentare la velocità, D per godersi il lungomare e in tranquillità e Pedonale, quando si attraversano le affollate vie del centro città. Avendo un'autonomia più elevata, fino a 45 km con una carica completa, permette di raggiungere destinazioni più distanti, una volta che si è ormeggiata la barca in porto. La batteria al litio di quinta generazione ha una capacità di 446 Wh, mentre l'accelerazione può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Per piegarlo, bastano solo 3 secondi: il risultato è un monopattino compatto, dal peso di 14,2 kg, che si può trasportare abbastanza agevolmente, grazie anche alla struttura realizzata in lega di alluminio aerospaziale.

Evogrip per Xiaomi.

Se poi si aggancia una delle maniglie rigide proposte da Evogear (da 25 euro), per resistere agli urti e garantire un'impugnatura confortevole, il gioco è fatto. Per chi cerca un monopattino dal design rigorosamente made in Italy, l'attesa è ancora lunga perché solo lo scorso giugno è stata annunciata la partnership fra un marchio storico dell'eleganza e della creatività italiana - Pininfarina -, MT Distribution , azienda leader nella progettazione di soluzioni di e-mobility, e Helbiz , la prima società di micro-mobilità sharing ad aver avviato lo sviluppo in Italia. Il monopattino Pininfarina, che si preannuncia dal design iconico, sarà solo l'inizio di una collaborazione più ampia che coinvolgerà anche bici e scooter elettrici. Siete pronti a partire?