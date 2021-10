Weidmann lascia la Bundesbank dopo 10 anni: «È ora di voltare pagina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

A sorpresa, il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha deciso di dimettersi dopo dieci anni alla guida della banca centrale tedesca. Il 53 enne ha chiesto al presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier di essere sollevato dal suo incarico alla fine dell’anno, ha comunicato la Buba.

Weidmann lascerà la Bundebank il 31 dicembre 2021. Il vicecancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, attuale ministro delle Finanze, ha indicato Natale come obiettivo per l’insediamento del nuovo governo di coalizione Spd-Verdi-Fdp. Nel governo “semaforo” prevalgono Spd e Verdi, che hanno posizioni più vicine alle colombe che non ai falchi in fatto di politica monetaria. E’ possibile che il prossimo presidente della Bundesbank, su indicazione di Scholz, rifletterà in qualche misura la linea più morbida rispetto alla coalizione uscente GroKo Cdu-Csu e Spd.

In una lettera ai dipendenti della Bundesbank, Weidmann ha spiegato in grande dettaglio il motivo delle sue dimissioni: «Sono giunto alla conclusione che più di dieci anni sono un buon momento per iniziare un nuovo capitolo, per la Bundesbank e anche per me personalmente». Al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni.

Non si esclude che tra le motivazioni non dette da Weidmann ci sia la posizione in minoranza dei falchi all’interno della Bce: un peso, quello dei falci, che nella prospettiva di una politica monetaria accomodante a oltranza - in una fase post-pandemica mirata a un aumento degli investimenti pubblici per potenziare la crescita di Paesi super-indebitati - potrebbe calare ulteriormente.

Weidmann è stato nominato presidente della Bundesbank nel Maggio 2011.