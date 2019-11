Weingut In der Eben - Cornedo all'Isarco/Karneid

Il giovane Urban Plattner è entrato in azienda molto presto, affiancando il padre Johannes, e dal 2014 ha preso in mano le redini della produzione. E la scelta fondamentale che il suo avvento in azienda ha portato è stata la conversione dal biologico al biodinamico di tutti i vigneti, posizionati all'imbocco della Valle Isarco a un'altitudine di circa 500 metri. Il passaggio generazionale ha visto di fatto un cambio di passo nella produzione e Plattner punta sulla valorizzazione del territorio e dei suoi vitigni, come il raro malvasia rossa, la schiava e il traminer aromatico. Chi lo conosce racconta di un giovane che ascolta i consigli, fa molte domande, ma poi procede con linearità sulla strada intrapresa con tenace pacatezza.