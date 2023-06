Welcome Home pronta a inaugurare due residenze per studenti a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due nuove residenze studenti, a Milano, a partire da settembre. Welcome Home (azienda che si occupa della gestione completa di immobili residenziali in locazione per medi e lunghi periodi) ha concluso un accordo per l’acquisizione, il frazionamento e la ristrutturazione di due building – in zona Bocconi e Navigli – che ospiteranno circa 50 posti letto per studenti. Un’operazione resa possibile grazie al round di investimento da 1 milione di euro ottenuto a marzo da Intesa San Paolo.

L’interno di un’unità abitativa

Le residenze

La prima residenza di circa 400 mq sorge in via Tantardini, a due passi dall’Università Bocconi; una palazzina cielo terra interamente ristrutturata e destinata al co-living composta da 24 posti letto distribuiti su 5 piani con giardino interno. Il secondo building è invece in via Chiesa Rossa, zona Navigli, che grazie ad un importante progetto di riqualificazione da parte di Welcome Home è stato trasformato in micro living.L’immobile di 600 mq è stato frazionato in 13 appartamenti per 26 posti letto dotati di ogni comfort.

Sia in via Tantardini 14 che in Via Chiesa Rossa 27, i lavori sono inziati nel 2022 e termineranno, ufficialmente tra pochi giorni, a inizio luglio. Il range di canone di locazione andrà da un minimo di 600 e un massimo di 750 euro per ogni stanza

Tutte le soluzioni proposte da Welcome Home sono completamente arredate, dotate delle più sofisticate tecnologie domotiche e progettate per garantire un uso razionale delle risorse grazie a sistemi di gestione e automazioni per il controllo e il monitoraggio dei consumi. Entrambi gli stabili dispongono di parcheggio interno per le bici, servizio concierge, servizio di pulizia e lavanderia e pronto intervento h24.