Welcome to Italy: dalla sinergia degli operatori nasce il portale per i viaggi su misura Alpitour World, Costa Crociere e portale Sardegna lanceranno a gennaio una piattaforma online per offrire pacchetti di viaggio smart e personalizzabili con i consigli delle guide locali di Davide Madeddu

Murano (Venezia) (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

Viaggi cuciti su misura disponibili su un vero e proprio “magazzino digitale”, dove le peculiarità dei territori diventano “prodotti turistici”. Ma anche viaggi da costruire “aggiungendo itinerari o cancellando altre esperienze”. Il tutto affidandosi ai consigli degli esperti dei territori. Dalla Sardegna al resto d'Italia. È Welcome to Italy, piattaforma che nasce dal connubio tra Welcome Travel Group azienda di Alpitour World e Costa Crociere che opera nella distribuzione turistica con oltre 1300 punti vendita in tutte le provincie italiane, e Portale Sardegna, il primo portale per le prenotazioni delle vacanze nell'isola.

Un luogo virtuale in cui si allinea l'intera filiera turistica. Una rivoluzione, come chiariscono gli addetti ai lavori, per il settore delle vacanze e dei viaggi in cui il “locale” si sposa con il digitale. Il nuovo sistema, primo esperimento del genere in Italia e operativo da gennaio 2021, viaggia seguendo il modello di Portale Sardegna, che punta sulla figura dei “local expert” per far emergere il patrimonio di ogni territorio e trasformarlo in prodotto turistico: itinerari, gastronomia, accoglienza, esperienze. Nel magazzino digitale quindi a disposizione delle agenzie Welcome Travel, collegate alla piattaforma, una variegata quantità di viaggi. Il primo passo di un progetto più ampio che riguarda l'intero scenario nazionale. Perché all'orizzonte non c'è solo la Sardegna ma anche il resto dell'Italia. Salto che avviene anche grazie a un lavoro capillare al reclutamento e coinvolgimento di “Italy local expert” da ogni angolo del Paese e l'attività delle agenzie di Welcome Travel, che per prime scommettono su uno strumento di vendita nuovo, basato sulla dettagliata conoscenza delle opportunità che ogni territorio offre al visitatore.

Il pacchetto diventa smart

Nel progetto c'è poi l'interfaccia di Fabbrica Prodotto 4.0, e le agenzie o l'utente possono realizzare gli Smart Dynamic Packaging, personalizzando il viaggio in base ai contenuti inseriti sugli scaffali del magazzino digitale dai local expert, imprenditori e professionisti dell'incoming. “E' quella che definiamo una vera e propria rivoluzione - dice Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna - e il nostro obiettivo è quello della prossima stagione, perché già con i primi vaccini il settore inizierà a rimettersi in moto”.