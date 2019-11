Welfare e spazi flessibili: così gli studi coltivano i giovani avvocati

In parte già implementato, il programma entrerà a pieno regime nei primi mesi del 2020, e muove lungo quattro direttrici, individuate osservando l’esperienza delle grandi aziende extra-legali: benessere (corsi di yoga in studio, accordi con palestre e studi medici); mobilità (convenzioni con i mezzi di trasporto in sharing); servizi (sartoriali, di lavanderia, di ritiro degli acquisti online); lifestyle (potenziamento del lavoro a distanza, codici di abbigliamento “alleggeriti”).

«Giacca e cravatta solo in occasioni formali, come incontri con clienti o firme di contratti. Per il resto, il dress code della settimana sarà completamente casual», dice Fagotto. Che specifica: «Pur essendo la più grande law firm del mondo, Dentons è una realtà recente, nata meno di un decennio fa, e attenta all’innovazione. In questo nuovo progetto abbiamo tradotto indagini sociologiche, ma anche le istanze dei colleghi raccolte dall’Associate committee e durante le giornate di team building di fine anno».

Nell’ultimo appuntamento, a Taormina, è stato inaugurato uno spazio per l’ascolto delle esigenze dei più giovani. Si chiama “speak your mind”.

Altri articoli

● Studi legali in campo per attirare chi finanzia le liti

● Legaltech: studi e aziende aprono le porte agli avvocati innovativi