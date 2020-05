Welfare, lavoro e silver economy le sfide del Covid-19 per gli over 60

Infine, continuerà a rivestire un ruolo importante la silver economy. Un rapporto di Poste Italiane appena pubblicato, realizzato in collaborazione con Osservatorio senior, fornisce un quadro molto interessante e dettagliato sulle opportunità che può offrire «l’economia che si basa sui consumi della parte più matura della popolazione». Gli over 60 sono un universo sempre più ampio fatto di persone con disponibilità economiche, condizioni di salute, atteggiamenti, rete di relazioni molto diverse, a cui corrisponde una grande varietà in termini di preferenze, bisogni e desideri che alimenta una domanda vasta e articolata.

Su questo mercato agisce non solo il fattore quantitativo, ovvero la spinta propriamente demografica, ma anche un mutamento qualitativo che sta trasformando – sia dal punto di vista oggettivo che di percezione e rappresentazione di sé – la vita sul “Pianeta senior”.

Ora tale pianeta è stato fortemente scosso dal cataclisma Covid-19, e dovrà quindi ripensarsi all’interno di uno scenario nuovo. Alcuni settori di tale mercato sperimenteranno una grande spinta, altri potranno presentare forti criticità. Favorire strategicamente l’espansione dei primi e accompagnare una ridefinizione dei secondi, è cruciale per un paese come l’Italia. Non solo per il peso crescente del mercato interno dei senior, ma anche perché la ricombinazione tra persistenti desideri e bisogni con nuove richieste di sicurezza e salute, su beni e servizi, può stimolare una accelerazione dell’innovazione tecnologica e sociale con leva sul capitale umano delle nuove generazioni.