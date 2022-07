Wellbanking Inside: la web series che racconta il modo di fare banca di Credem

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Credem Banca dal 13 luglio lancia la nuova stagione di Wellbanking inside: una web series di 5 episodi, disponibile sui canali digitali della banca, attraverso la voce di chi ci lavora racconta cosa c'è dietro al Wellbanking.

Credem ha sempre ascoltato le persone per sintonizzarsi con i loro bisogni e lavorare per il benessere dei suoi clienti, delle sue persone e della collettività.

Un’idea di fare banca sintetizzata nell’espressione Wellbanking People, che esprime l'impegno a fare bene per far star bene le persone, migliorando la loro vita.

Oggi Credem con Wellbanking Inside, già alla sua seconda stagione, racconta questa idea di banca. I dipendenti sono catapultati in un ambiente informale dove raccontano l'impegno del Gruppo bancario su tematiche di forte interesse sociale: l'attenzione alla Diversity & Inclusion negli ambienti professionali, la nuova frontiera della Finanza Sostenibile, arrivando a temi d'attualità molto concreti come le soluzioni digitali nell'ambito della Salute o l'impegno verso le imprese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'originalità della serie è data dalla spontaneità del racconto e dall'ambientazione informale; le persone che hanno pensato e sviluppato le diverse iniziative rispondono alle domande, anche a volte pungenti, della “scomoda” voce fuori campo che li intervista.

Ancora una volta, Credem mette al centro le persone: i suoi dipendenti, ma soprattutto i clienti, che sempre più chiedono alle aziende serietà, gentilezza, servizi e un'idea di futuro costruita sulla fiducia. Proprio i clienti potranno ora dare un volto a chi ha pensato i servizi che usano, dai più semplici ai più innovativi: come prenotare una visita attraverso un ospedale virtuale o perché scegliere dei fondi sostenibili.



“Siamo consapevoli che la strada per realizzare appieno la nostra ambizione di Wellbanking è lunga, la storia che però abbiamo alle spalle è una storia di promesse mantenute che testimonia la passione e la determinazione che mettiamo e metteremo ogni giorno nel creare nuove opportunità di benessere finanziario e di vita”. A dirlo è Maurizio Giglioli, Direttore Marketing di Credem Banca, che continua con “Credem investe nella digitalizzazione dei propri servizi, stando sempre attenti a valorizzare le relazioni e la componente umana, grazie anche alla figura del Wellbanker, il consulente al fianco dei clienti nei momenti più importanti della loro vita, anche da remoto. Raccontare la parte più “umana” in modo trasparente con Wellbanking Inside, ci sembra un modo giusto per rinnovare il nostro impegno nello sviluppo di progettualità concrete e utili per i nostri clienti”.



VirtualHospital.blue per la salute psicofisica



Dal 13 luglio, sarà disponibile la prima puntata di Wellbanking Inside dedicata alla Salute e Benessere in cui verrà presentato il servizio di VirtualHospital.blue. Salute, benessere, sport, tre coordinate che indicano la strada migliore per stare bene, in armonia fisica e psicologica. Wellbanking è una promessa di Credem per proteggere il futuro dei suoi clienti, affinché ognuno trasformi la cura di sé stesso, in un vero e proprio stile di vita, mantenendo un corpo sano, intervenendo preventivamente ai primi segnali di malessere.

Un obiettivo che si può raggiungere anche grazie a un servizio dedicato come VirtualHospital.blue, offerta dal partner di Credem Banca Blue Assistance, la società di servizi della società di servizi di Reale Group, attraverso un’ampia offerta di servizi innovativi di assistenza in varie aree.

Attraverso VirtualHospital.blue i clienti di Credem Banca potranno scegliere le prestazioni più adatte alle loro necessità e a quelle delle loro famiglie; grazie a questo servizio è possibile mettersi in contatto con medici generici, odontoiatri e specialisti in strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Ma non finisce qui: è possibile anche accedere a servizi dedicati al wellness e alla cura della propria forma fisica.

Una soluzione tecnologica e con una forte componente umana, che mette in contatto i clienti con professionisti qualificati e disponibili, pronti ad ascoltare e a gestire nel miglior modo le esigenze sanitarie e di benessere.