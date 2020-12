Wellbeing e formazione: insegna alle tue persone come auto-gestirsi e saranno più felici (e più produttive) I dipendenti che si sentono felici sul posto di lavoro sono il 65% più energici e hanno maggiori probabilità di sostenere il proprio lavoro per un lungo periodo di tempo di Alessandro Rimassa

(Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Felicità e produttività sono profondamente connesse. Quello che per me è un mantra da tanto tempo, è stato ormai dimostrato da svariate ricerche.



Una ricerca del 2019 dell'iOpener Institute di Oxford ha scoperto che i dipendenti che si sentono felici sul posto di lavoro sono il 65% più energici e hanno maggiori probabilità di sostenere il proprio lavoro per un lungo periodo di tempo. Un'altra ricerca Gallup ha messo in luce il legame tra felicità, riduzione dell'assenteismo (le persone felici e altamente ingaggiate si assentano il 41% in meno) e produttività (che aumenta del 17%).In un anno difficile come questo, il legame tra felicità, benessere e produttività è diventato palese anche ai datori di lavoro che cercavano di ignorarlo.



Nel 2020 è stato vitale mettere in atto strategie e programmi per prendersi cura del benessere fisico e psicologico dei dipendenti. Tanti manager sono convinti di averlo fatto al meglio. Tuttavia, la ricerca dell'IBM Institute for Business Value ha mostrato che non altrettanti dipendenti la pensano allo stesso modo.



Dalle interviste di 3.450 dirigenti in 22 settori e 20 Paesi nel mondo, condotte da aprile a giugno 2020, è emerso che molti lavoratori si sentono stanchi e sovraccaricati dal lavoro, ma che i loro manager sono soddisfatti del supporto dato alle proprie persone per affrontare questo momento.

Ecco i dati: 8 manager su 10 affermano di aver sostenuto la salute fisica ed emotiva dei propri dipendenti, mentre solo il 46% dei lavoratori ritiene che la propria azienda stia facendo abbastanza per migliorare il loro wellbeing.