Wellington investe sui social con nuovi colori e fantasia

Nell’anno che celebra il suo decennale, Daniel Wellington ha deciso di lanciare dei modelli inediti: dopo Iconic Motion, il primo orologio subacqueo dell’azienda svedese, la novità più recente del marchio fondato da Filip Tysander è la linea Quadro, che esplora le forme angolari e le fantasie del quadrante. «Ispirati dagli elementi eleganti e delicati della nostra collezione Petite, abbiamo ridisegnato il nostro quadrante perché assumesse una nuova forma audace, dando vita al nostro primo orologio angolare», ha dichiarato Olof Nordström, responsabile design di Daniel Wellington.

La nuova collezione Quadro è infatti caratterizzata da un quadrante rettangolare, disponibile in nero, bianco e verde, in due materiali, acciaio inossidabile con finitura in argento e con placcatura in oro rosa, e con due cinturini, maglia metallica e pelle. Il quadrante verde è il primo quadrante a fantasia per Daniel Wellington, che continua a puntare sul mondo social (il suo profilo Instagram ha 4,9 milioni di follower) con un nutrito gruppo di ambassador-influencer, fra cui la modella Tina Kunakey, le attrici Fan Bing-Bing e Radikha Apte e gli artisti Lay Zhang e Ayushmann Khurrana. È distribuito in 400 negozi monomarca nel mondo e in 730 punti vendita wholesale.

