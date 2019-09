Wellness Valley, in Romagna il benessere corre tre volte più veloce del Pil Bilancio dei primi 15 anni di attività: solo il 13% della popolazione romagnola è sedentaria rispetto a una media nazionale del 28% di Ilaria Vesentini

Bilancio dei primi 15 anni di attività del modello sistemico lanciato da Technogym: 70 iniziative in corso, popolazione locale più attiva e sana e un valore aggiunto generato dal settore doppio rispetto alla media italiana.





Il progetto Wellness Valley

«Il progetto Wellness Valley è il primo esempio in Italia di “distretto per competenze”, che in modo condiviso e trasversale valorizza il Dna naturale della Romagna creando economia esperenziale attorno al benessere. Star bene conviene a tutti: conviene allo Stato e alle istituzioni per ridurre la spesa, conviene alle imprese, per aumentare creatività e produttività, soprattutto conviene a tutte le persone per vivere in salute. Possiamo attirare investimenti, turisti, generare produttività, valore aggiunto e stare meglio più a lungo, in Romagna». Questo il bilancio dei primi 15 anni di attività tracciato da Nerio Alessandri, padre e guida del marchio manifatturiero cesenate di tecnologie per lo sport Technogym e della Wellness Foundation, in occasione del workshop annuale.

Lanciato nel 2003, il progetto “Wellness Valley” è oggi una realtà consolidata con oltre 70 progetti attivi (da attività per la promozione dell’esercizio fisico nelle scuole, a pacchetti turistici wellness sulla costa romagnola, a programmi con i medici di base per la prescrizione dell'esercizio fisico per determinate patologie, a programmi di attività fisica nei parchi per gli anziani…solo per citarne alcuni) e i risultati e gli impatti sulla popolazione sono dimostrati da dati concreti, pubblicati nell'annuale Wellness Valley Report elaborato da un Osservatorio indipendente composto da Regione, Unioncamere e Apr Emilia-Romagna e Università di Bologna.

