Wembley e Wimbledon, ce la faranno gli italiani a colorare Londra d’azzurro?

5' di lettura

Domenica 11 luglio 2021: tanto per cominciare godiamoci queste ultime ore di vigilia. Comunque vada a finire, nessuno ci potrà più togliere questa straordinaria sensazione di leggera follia. E non solo perchè l’11 luglio rimanda alla vittoria dell’ormai mitico Mundial ’82, ma soprattutto perchè non capita tutti i giorni che Londra si possa colorare d'azzurro.

Tra Wembley e Wimbledon, il tempio del calcio e il tempio del tennis, in linea d'aria ci sono circa 15 chilometri. E in questi 15 chilometri può succedere di tutto. Può succedere che 53 anni dopo l'Italia del calcio vinca il suo secondo Europeo togliendo la corona proprio agli inglesi (così presuntuosi da aver programmato un giorno di festa nazionale in caso di successo) e può anche succedere che un tennista italiano, Matteo Berrettini, riesca addirittura a vincere il torneo più snob e prestigioso del globo.



Sarebbe un'impresa eccezionale sia perchè il nostro Matteo ha davanti a sé un mostro sacro come Đoković, sia perchè finora in 133 edizioni precedenti non eravamo andati oltre a una semifinale con Nicola Pietrangeli nel 1960. “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” diceva un certo Shakespeare che giocava su altri palcoscenici qualche secolo fa. I sogni non costano nulla, certo. l'importante però è che per realizzarli ci si svegli prima scendere un campo: ma non è un rischio che corrono né Matteo né i ragazzi di Mancini, tutti ben concentrati sull'obiettivo. Certo, son soddisfazioni.

Loading...

Una volta, prima che gli azzurri nel 1973 espugnassero Wembley con il gol di Capello, noi italiani venivano guardati come gli ultimi della fila anche se avevamo già vinto due Mondiali e loro appena uno nel 1966. Ma gli inglesi si son sempre considerati gli inventori del calcio, i signori del pallone che andavano in giro per il mondo a spiegare come si fa. Noi, con le nostre valigie di cartone, potevamo giusto essere dei “camerieri” e tali appunto ci chiamavano. Poi la storia (del calcio) è andata diversamente assegnando all'Italia ben 4 titoli mondiali, un Europeo e dieci finali in grandi tornei internazionali. Insomma, rispetto a Harry Kane e soci non corriamo certo il rischio di sfigurare.

Abbiamo la nostra bella argenteria da mostrare. Non ultima quella esibita in questo Europeo, visto che dopo aver stravinto a punteggio pieno il nostro girone, abbiamo poi superato nazionali come l'Austria, il Belgio e la Spagna. Quella Spagna, giusto per ricordare, che tra il 2008 e il 2012 ha vinto due Europei e un Mondiale. Per non parlare del Belgio fino a una settimana fa considera la squadra più forte del mondo.L'Italia finora ha fatto un ottimo torneo anche se con la Spagna, dopo una sfida sofferta, è passata solo con i rigori. Un'Italia meno brillante rispetto alle precedenti partite che per una volta si è ritrovata a subire il gioco altrui. Un passo indietro rispetto al virtuoso percorso degli azzurri. Un passo indietro che, al di là dei soliti trionfalismi per il passaggio in finale, ha suscito critiche legittime. Siamo tornati indietro? Tutto quello che Mancini ha insegnato in questi tre anni è svanito nel nulla?

La verità probabilmente sta nel mezzo: con gli spagnoli, maestri del palleggio, gli azzurri hanno patito la superiorità tecnica degli avversari. Però, dimostrando una coesione straordinaria, sono stati in grado di tirar fuori la vecchia anima dell'Italia, che è quella più difensiva, figlia di una consolidata tradizione che altri non hanno. Diciamo insomma che gli azzurri hanno potuto far ricorso a due registri: quello offensivo che l'Italia ha mostrato fino alla partita col Belgio; e quello più di contenimento emerso contro la Spagna. Vincere ai rigori comunque non è un colpo di fortuna. Anzi, è quasi sempre un segno di personalità. Bisogna saperli tirare, e saperli parare. Cosa che gli azzurri hanno fatto con freddezza e abilità.