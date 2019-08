Weople rispetta la privacy? Lo dirà la Ue

- il fatto che ai dati personali dei clienti venga attribuito un vero e proprio valore, ponendo il tema della “commerciabilità» di questi dati, che il Garante definisce «delicato».

Quanto alla portabilità - che consiste nel diritto di riutilizzare in formato utilizzabile in automatico i propri dati già oggetto di trattamento da parte di un titolare (cui era stato originariamente rilasciato un consenso da parte dell’interessato, per altri scopi) - il Garante italiano per la privacy chiede all’Edpb di chiarire se la delega data dal cliente a Weople rientri nel concetto di riutilizzo previsto dall’articolo 20 del Gdpr.

In sostanza, c’è il rischio che le duplicazioni di banche dati rese possibili dal meccanismo di Weople non siano in linea con le due finalità dell’articolo 20: controllo dei dati da parte dell’interessato e stimolo alla concorrenza. In particolare, non è chiaro se il controllo dei dati sia esercitabile anche tramite una delega a un soggetto terzo, come quella che viene conferita a Weople.

Sul valore dei dati, occorre capire soprattutto se quello riconosciuto da Weople ai propri aderenti sia “giusto”.