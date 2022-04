Wesportup, nasce il primo acceleratore italiano di startup dedicate allo sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato inaugurato il 6 aprile al Foro Italico il Campus tecnologico di Wesportup. E' una finestra sul futuro che trae ispirazione da altre realtà internazionali. Il modello italiano che ha come punti di riferimento Sport England e Sport Australia 2030 è stato presentato da Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute e Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.

Dall’hi-tech al metaverso

WeSportUp partirà con una fase di open call che si chiuderà a fine giugno, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti per sviluppare prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere. Il lancio si rivolge all'intero mondo tech compreso fan experience e metaverso, ma anche alla gestione di organizzazioni sportive, smart venue, gaming & e-sport, ESG e sostenibilità. A luglio le 10 startup selezionate entreranno nell’acceleratore e vivranno un periodo di formazione grazie a coaching, workshop di business training, masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech, attività di supporto allo sviluppo di business delle startup, sessioni di lavoro con le aziende corporate partner. Il tutto culminerà poi a metà dicembre, al momento in cui le startup scelte saranno presentate e aperte ai partner e agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana. La selezione avviene secondo criteri internazionali, non pone limiti di età ma risponde a dei canoni precisi.

Sport e Salute e Cdp

«Lo sport italiano si prende un’altra medaglia, quella che non aveva, e cioè di essere di essere nel ranking dei Paesi che possono crescere grazie allo sport tech - ha così aperto la giornata all'Innovation Hub il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli -. Il mercato sportivo in Europea vale 300 miliardi e Sport e Salute in due anni e mezzo ne ha investiti 2,4. Non è poco, ma possiamo fare molto di più attraverso l’innovazione. Lo sport italiano deve innovarsi, rinnovarsi e cogliere le sfide del cambiamento». Per Enrico Resmini, ad e direttore generale Cdp Venture Capital senza un’accelerazione adeguata, senza capitali e un sostegno all’inizio, molte realtà neanche hanno la possibilità di entrare negli spogliatoi prima di una partita: «Noi invece vogliamo scommettere su di loro, cerchiamo la qualità e la troveremo anche in Wesportup».

L’inziativa

WeSportUp è nato su iniziativa di Cdp Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospiterà il programma all'interno dei suoi spazi, Startupbootcamp e Wylab come gestori e Fastweb, Renault e Telepass in qualità di corporate partner. WeSportUp ha una dotazione iniziale di 2,85 milioni di euro interamente stanziati da Cdp Venture Capital per gli investimenti preseed e seed e i successivi follow on post accelerazione per le realtà più meritevoli. La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio e che gestisce 2 acceleratori sportstech in Australia e Qatar, cui si affianca come partner locale Wylab, l'incubatore di Chiavari presieduto da Vittoria Gozzi, pioniere nella realizzazione di programmi di incubazione, sviluppo e investimento in startup sportive e protagonista della più importante exit di una startup italiana in ambito sport-tech con Wyscout. Come program director è stato designato Federico Smanio, Ad di Wylab.