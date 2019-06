Westfield Milano, rinviato al 2022 con più food e lusso

Una parte sempre più importante sarà dedicata al food and beverage, le cui unità saliranno da 50 a 80 nella nuova versione del centro. Un trend che percorre il settore ovunque. Nel retail prende piede l’intrattenimento. Per questo gli spazi si modificano e si riduce la superficie del fashion.

«Nelle prossime settimane sottoporremo al Comune di Segrate le varianti del progetto» dice ancora Esguevillas. Comune che nel giro di tre mesi dovrebbe rispondere. Intanto per rispettare la scadenza sono iniziati i lavori nella parte sud dell’area.

Il centro non sarà il più grande in Europa perché nel 2021 sempre Westfield aprirà ad Amburgo “Uberseequartier” da 209mila mq.

Il gruppo con base a Parigi ha un portafoglio di 93 shopping center (55 flagship) in 13 Paesi. Il valore di mercato è distribuito tra la Francia ( il 35%), gli Stati Uniti (24%) e il resto dislocato nei vari Paesi europei, dall’Europa centrale (9%) ai Paesi Bassi (3%). Il valore del portafoglio (Gross market value, che comprende investimenti, asset in costruzione e ampliamenti) vale 65,2 miliardi di euro. Il titolo in Borsa nell’ultimo anno è sceso da 191,7 euro (18 giugno 2018, mese in cui si è conclusa la fusione) agli attuali 136,5 euro circa.

Il gruppo intanto inizia a percorrere nuove strade e a modificare il modello di business allargandosi al residenziale. Come avviene nel progetto di Stratford (Londra) dove arriveranno anche 1.200 appartamenti in un complesso che si può definire mixed-use.

Per quanto riguarda il mercato italiano Nomisma-Cncc hanno appena scattato la fotografia del comparto in Italia che nel 2018 conta 1.254 strutture che generano 71 miliardi di euro di fatturato (il 4% del Pil italiano). Un mondo che si trova di fronte a una svolta epocale. Il cambiamento in atto vede i centri commerciali in trincea ad arginare l’avanzata dell’ecommerce, che in Italia nei prossimi cinque anni dovrebbe crescere dall’attuale 5% degli acquisti totali al 12%.

La sfida è inventare nuovi format che attirino e trattengano il cliente, cliente che ha capito la comodità dell’acquisto dal divano di casa.