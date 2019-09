WeWork e le altre: governance e trasparenza tradiscono le regine della new economy

Tesla

Elon Musk e i suoi collaboratori hanno spesso coltivato controversie. Musk fini' nei guai soprattutto per accuse di manipolazione del mercato e scarsa trasparenza, quando con un suo tweet un anno fa affermo' di avere i fondi per togliere l'azienda dalla Borsa. Non era cosi' e la Sec apri' u'inchiesta conclusasi con un patteggiamento che impose una multa da 20 milioni ciascuno a Musk e Tesla e che prevede la supervisione di tweet di Musk. Musk ha anche accettato di lasciare la poltrona di presidente per migliorare la governance. Il board, a lungo criticato come inefficace e succube, con l'obiettivo di esercitare un maggior controllo su Musk e i vertici, ha cambiato quest'anno quattro dei suoi membri. Tesla ha tuttavia dovuto fare i conti nell'ultimo anno anche con costanti fughe di top executive e di dipendenti senior e difficolta' a rispettare gli obiettivi di produzione e consegna dei veicoli.

Facebook

Facebook e' finito sotto i riflettori per accuse di violazione della privacy ed e' sotto inchiesta di autorita' antitrust. Ma anche la sua governance e struttura di vertice hanno suscitato intensi dibattiti nonostante le promesse di miglioramento. Nel mirino e' anzitutto l'enorme grado di controllo che il fondatore e Ceo Mark Zuckerberg mantiene, che lo mette al riparo nei fatti da rischi di essere ostacolato dal board. La scarsa trasparenza e la concentrazione di potere avrebbero contribuito secondo gli esperti alla sottovalutazione o errata risposta alle preoccupazioni sulla protezione dei dati dei consumatori come sulla gestione del contenuto delle sue piattaforme, afflitto da manipolazione di informazioni e campagne elettorali e dalla diffusione di materiale razzista e suprematista. Nei mesi corsia S&P Dow Jones Indeces ha escluso Fb dal suo indice di aziende socialmente responsabili citando bassi punteggi quando si tratta di aspetti sociali e di governance. In quest'ultimo ambito ha ricevuto soli 6 punti in una scala che arriva fino a cento.

Theranos

La societa' di tecnologie per la sanita' e' fallita ma la sua storia rimane una parabola di irregolarità. Fondata a guidata da Elizabeth Holmes, aveva rivendicato l'invenzione di una tecnologia per compiere sofisticati esami del sangue con il prelievo di pochissime gocce di sangue. Grazie a questo aveva rastrellato 700 milioni dal venture capital e firmato contratti con grandi corporations. Peccato che non era vero: la scoperta che gli esami venivano invece eseguiti usando metodi tradizionali e che la rivoluzionaria tecnologia di Theronas non funzionava avvenne grazie a un'inchiesta giornalistica del Wall Street Journal, che fu seguita da una pioggia di ricorsi legali e inchieste delle autorità. Nata nel 2003, dopo aver raggiunto una valutazione da dieci miliardi di picchi nel 2013 e 2014, la societa' chiuse definitivamente i battenti nel settembre del 2018. Holmes dovrebbe finire sotto processo per truffa a partire dal luglio 2020.