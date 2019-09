WeWork, niente quotazione: sbarco in Borsa rinviato In un comunicato, i due co-ad dell’azienda specializzata negli spazi di lavoro condivisi, Artie Minson e Sebastian Cunningham, hanno spiegato che la decisione è stata presa per consentire a WeWork «di concentrarsi sul core business»

WeWork ha annunciato di aver presentato richiesta per rinviare il proprio sbarco in borsa a data da destinarsi. In un comunicato, i due co-ad dell’azienda specializzata negli spazi di lavoro condivisi, Artie Minson e Sebastian Cunningham, hanno spiegato che la decisione è stata presa per consentire a WeWork «di concentrarsi sul core business».

I due manager (che la scorsa settimana hanno sostituito nel ruolo il cofondatore di WeWork, Adam Neumann ) hanno anche ribadito la loro intenzione di quotare WeWork in futuro ma non hanno fornito ulteriori indicazioni circa le tempistiche.

WeWork aveva presentato richiesta per sbarcare in borsa lo scorso 14 agosto ma è stata costretta a rimandare l’Ipo lo scorso 17 settembre dopo che alcuni investitori avevano avanzato perplessità circa le perdite, l’esposizione debitoria e le valutazioni dell’azienda.