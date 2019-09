WeWork pronta al rinvio dell'Ipo davanti a investitori scettici

2' di lettura

New York - Accolta dal gelo dei grandi investitori con i quali si sta incontrando, WeWork avrebbe deciso di rinviare il suo atteso collocamento azionario iniziale di almeno alcune settimane. E, sospettano alcuni analisti, alla fine quel ritardo potrebbe diventare anche assai più lungo.

Il colosso specializzato negli spazi per uffici condivisi, soprattutto per aziende della new economy, sta ormai da alcuni giorni considerando il da farsi, dopo aver riscontrato crescente scetticismo sul proprio modello di business e sulla propria governance da parte di potenziali soci in vista di un Ipo previsto originalmente per la prossima settimana. Adesso avrebbe rotto gli indugi, stando a quanto rivelato dal Wall Street Journal, arrivando a una drammatica decisione: quella di prendere tempo, di aspettare almeno fino alla meta' del mese prossimo per uno sbarco sul mercato, al Nasdaq.

LEGGI ANCHE / Trema WeWork, conti in perdita mettono in dubbio Ipo da 47 miliardi

Nell'ultimo round di finanziamenti WeWork aveva raggiunto una valutazione da 47 miliardi. Un valore che oggi appare un miraggio e che nei fatti si è più che dimezzato. Da quanto affiorato, vertici aziendali e banche coinvolte si sono resi conto che WeWork e' scivolata al più tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, o anche al di sotto.

Per correre ai ripari, il gruppo ha di recente annunciato cambi nella governance, con una maggior indipendenza del board e una riduzione del potere di voto del co-fondatore e amministratore delegato Adam Neumann. Ma queste mosse sono parse tardive e non sono bastate a rassicurare gli investitori.