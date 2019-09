WeWork riforma la governance per il debutto al Nasdaq dal 23 settembre Il road show per presentare l’azienda e i suoi titoli agli investitori partirà la prossima settimana di Marco Valsania

(Afp)

NEW YORK - Ha deciso di sbarcare al Nasdaq e di farlo nella settimana del 23 settembre. Il collocamento azionario iniziale di WeWork, colosso americano e globale degli spazi condivisi per uffici dedicato anzitutto alla new economy, avrebbe deciso così, nonostante ostacoli e ridimensionamenti, uno dei debutti in Borsa più anticipati dell'anno. Il road show per presentare l’azienda e i suoi titoli agli investitori partirà la prossima settimana, stando a quanto rivelato dal Wall Street Journal.

WeWork, o meglio la sua casa madre WeCo., dovrebbe stabilire nei prossimi giorni sulla base dell’interesse riscontrato il prezzo di collocamento. Sul quale restano molte incertezze: la valutazione del gruppo sarebbe scesa sotto i 20 miliardi di dollari, dai 47 miliardi di un passato ancora recente. Risultato delle polemiche sul suo modello di business, che alcuni analisti ritengono sia esposto a indebolimenti dell’economia e spettri di futura recessione, aggravando conti che sono già in forte perdita. E controversie sono esplose anche sulla sua governance, criticata finora come inadeguata.

WeWork ha cercato in queste ore di affrontare almeno quest'ultima sfida, in nuovi documenti aggiornati depositati alla Sec: il co-fondatore e chief executive Adam Neumann ha dimezzato il proprio potere attraverso i diritti di voto, passando da venti a dieci per azione. È stata eliminata una norma che prevedeva come la moglie di Neumann, Rebekah, a sua volta co-fondatrice, giocasse un ruolo cruciale nello scegliere il successore alla guida del gruppo, se diventasse necessario nei prossimi dieci anni.

Neumann si è inoltre impegnato a non vendere oltre il 10% dei titoli in suo possesso nel secondo e terzo anno dopo l'Ipo, in aggiunta a un precedente impegno a non cedere azioni nel primo anno.