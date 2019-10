WeWork travolta dai debiti salvata da SoftBank

Marcelo Claure, uno dei top manager di SoftBank, è stato scelto per sostituire Neumann alla presidenza. Si cercherà all'esterno un nuovo ceo per far ripartire la società.

Valore crollato

Nel frattempo il valore di WeWork è crollato. Circa duemila persone hanno perso il lavoro e nuovi tagli ristrutturazioni sono stati già annunciati. In questa parabola discendente, Adam Neumann resta ancora miliardario, come risulta dai calcoli già aggiornati della classifica dei ricchi di Bloomberg. Il rendimento dei suoi investimenti è impressionante - fa notare più di uno a Wall Street - considerando che WeWork non ha mai prodotto un dollaro di utile e la quotazione è saltata prima ancora di iniziare. E' riuscito a vendere centinaia di milioni di dollari di azioni nei primi round di finanziamento della società, con i valori molto più alti degli attuali. Ha una linea di credito aperta di 500 milioni di dollari con Ubs, Credit Suisse e Jp Morgan. Il deal con SoftBank comprende anche 500 milioni di credito a Neumann. Nel corso degli anni il co fondatore di WeWork ha accumulato circa 100 milioni di dollari di proprietà immobiliare, tra cui una townhouse a Manhattan, una fattoria a Westchester, in un'area a mezzora di auto a Nord di New York. Possiede anche 10 immobili commerciali di grande valore, quattro dei quali affittati a WeWork per i suoi uffici in condivisione.

La scommessa di SoftBank

SoftBank prima del salvataggio aveva già investito oltre 10 miliardi in WeWork, in attesa della quotazione dei record mai avvenuta. Diversi analisti hanno espresso perplessità sull'operazione del salvataggio per le prospettive della società. In una recente intervista al Nikkei Business magazine, Son ha detto che era “imbarazzato e impaziente” per le ultime vicende di WeWork. Il finanziere giapponese dalle parole è passato ai fatti con una grossa scommessa sulla società. Una scommessa non senza incognite. Non è la prima volta. SoftBank è anche il principale investitore di Uber, le cui azioni hanno perso circa un terzo del valore dalla quotazione di maggio.

