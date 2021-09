WeWorld: un Circus show per raccontare il nesso fra cambiamenti climatici e migrazioni dei giovani

3' di lettura

Raccontare con l’ausilio di un gruppo di artisti il nesso fra cambiamenti climatici e migrazioni ai giovani. Sono alcuni degli elementi dell'outdoor contemporary circus show del #ClimateOfChange, la campagna di comunicazione guidata da WeWorld, nata per raccontare ai più giovani il nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni. Lo show, che ha girato l'Europa durante l'estate, arriverà per la prima volta in Italia. Appuntamento l’1 e il 2 ottobre a Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi), in occasione della pre Cop26. La pre Cop26 riunisce i ministri del clima e dell'energia di vari Paesi per discutere di alcuni aspetti politici fondamentali dei negoziati e approfondire temi negoziali chiave che saranno affrontati alla Cop26. L’Italia ospiterà la pre Cop26 presso il Centro congressi di Milano, Mico, dal 30 settembre al 2 ottobre 2021.

La crisi ambientale è crisi sociale

«La crisi ambientale è una crisi sociale», ha detto Natalia Lupi, coordinatrice della campagna europea di WeWorld. «Abbiamo deciso di usare l'arte come strumento di comunicazione perché è fondamentale interpretare con linguaggi nuovi ciò che spesso è molto complesso da comprendere. I cambiamenti climatici hanno un forte impatto su tutte le comunità, specialmente quelle che meno contribuiscono a determinarli».

Un contesto simbolico per riflettere

Uno spettacolo che parte da storie reali e rappresentative di fenomeni globali per creare un gioco scenico, con gli artisti in scena che rappresentano simbolicamente la varietà dei disastri climatici in atto nel Pianeta, impersonando intere popolazioni messe in ginocchio da inondazioni, scioglimento del permafrost artico, desertificazione e incendi. In scena è presente anche un angolo che ritrae l'isola felice europea. Protagonisti gli artisti del Magda Clan con la partecipazione della Flic Scuola di Circo. Gli artisti puntano a coinvolgere il pubblico e a raccontare quanto le nostre azioni hanno un impatto a livello globale. «Vogliamo creare un contesto simbolico - ha spiegato lo scenografo Francesco Fassone - nel quale il pubblico riconosca la sua vita quotidiana e invitarlo a riflettere sul modo di accettare, ignorare o combattette la condizione per cui trattiamo qualsiasi cosa come se fosse una merce, organizzando il nostro mondo su spietate regole economiche che stanno generando grossi problemi connessi al cambiamento climatico».

Previste attività con la comunità locale

Il #ClimateOfChange tour non si limita al solo spettacolo di circo contemporaneo ma sono in programma varie attività partecipate con la comunità locale, realizzate grazie alla collaborazione con le scuole di circo locali guidate dalla Flic Scuola di Circo. Tra queste l'iniziativa realizzata con le scuole di circo per “cambiare la testa” ai giovani europei; nelle giornate del 29 e 30 settembre, infatti, a Largo La Foppa a Milano sarà allestito un “barber circus shop” in cui diversi hair stylist non si limiteranno a un cambio di look ma offriranno anche un “cambio di mentalità” ai ragazzi e alle ragazze che riceveranno un'acconciatura o taglio gratuiti, mentre saranno coinvolti in una conversazione sulle migrazioni e il cambiamento climatico. «Per questo tour abbiamo tessuto una rete di relazioni con le scuole di circo di tutta Europa per coinvolgere, sempre in sicurezza, quanta più gente possibile», ha sottolineato Matteo Lo Prete, direttore della Flic. «#ClimateOfChange è una sfida bellissima per il circo contemporaneo. Il suo linguaggio completo - spiega Lo Prete - unisce drammaturgia e tecnica, è universale e sa comunicare con i giovani. Naturalmente i concetti passeranno attraverso metafore, che a volte sono più efficaci di tante parole».