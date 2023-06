Wey Coffee 01

Il Coffee 01 è un suv del marchio marchio Wey, fondato nel 2016 da Great Wall con ambizioni premium. Il modello verrà proposto a breve anche in Europa. Di taglia medio-grande, è alimentato da un powertrain ibrido plug-in da 476 cv e 850 Nm di coppia. Caratteristica più innovativa del nuovo modello, in vendita con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60.000 euro, è la capacità di marciare in solo elettrico per 150 km grazie all'energia di una batteria ricaricabile da 41,8 kWh che alimenta due unità a corrente sistemate una su ogni asse. Notevole le prestazioni specie nel settore delle vetture media a ruote alte: l'accelerazione da 0-100 kmh è in 5 secondi oltre ad essere in grado di spingersi fino a 235 kmh di velocità.

6/12 8/12 Menu