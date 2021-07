Whale Watching con il Wwf

Wwf Travel propone una crociera in barca a vela in Liguria dove i viaggiatori saranno coinvolti in attività di ricerca scientifica per la salvaguardia della megafauna del Mediterraneo. Un'esperienza di mare e di navigazione accompagnati da ricercatori Wwf, dove imparare a osservare, identificare e proteggere, con metodi non invasivi, i cetacei dei nostri mari. Per divertirsi nei mari più belli del Mediterraneo e allo stesso tempo per sviluppare competenze di grande interesse scientifico. Partenze da Sanremo per raggiungere il Santuario dei cetacei (it.sailsquare.com).



