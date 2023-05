WhatsApp cambia: così si potranno modificare i messaggi dopo l’invio

Ascolta la versione audio dell'articolo

WhatsApp consente di modificare i messaggi dopo averli inviati. La novità è stata appena rilasciata, e permette agli utenti di correggere errori (o anche cambiare idea) entro 15 minuti dall’invio. È la stessa società del gruppo Meta (che è stata raggiunta da una mega multa Ue per violazione nel trattamento dei dati personali) ad annunciare le nuove opzioni, con un post sul blog ufficiale: «Quando ti capita di fare un errore o semplicemente di cambiare idea, ora hai la possibilità di modificare i messaggi inviati» è scritto.

E che si tratti di correggere un semplice refuso o di aggiungere ulteriore contesto a un messaggio,poco cambia, perché con queste modifiche WhatsApp offre agli utenti un maggior controllo sulle chat.

Come funziona

Ma vediamo come funziona la nuova opzione implementata da WhatsApp. È la stessa azienda a spiegarlo: «Fino a 15 minuti dopo l’invio, ti basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menu.Accanto a questi messaggi comparirà “Modificato”. In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche. Come per tutti i messaggi personali, i file multimediali e le chiamate, anche i messaggi modificati sono protetti da crittografia end-to-end.Abbiamo iniziato a implementare questa funzione a livello globale e la renderemo disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane».