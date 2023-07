WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei. Ecco come funzionano

2' di lettura

WhastApp lancia i videomessaggi istantanei. L'annuncio di Mark Zuckerberg arriva a poche ore dalla pubblicazione dei dati trimestrali, che hanno evidenziato quanto la scommessa sul Metaverso abbia fatto male a Meta (21 miliardi andati in fumo, ndr). E forse spiega bene quanto Meta abbia deciso di focalizzarsi sui servizi più forti, che del resto sono quelli che hanno fatto della società di Menlo Park un impero tecnologico.

Su WhatsApp arrivano i videomessaggi istantanei. Ecco il video pubblicato da Zuckerberg pic.twitter.com/zdDwRfDeHJ — Biagio Simonetta (@biagiosimonetta) July 27, 2023

Videomessaggi istantanei: come funzionano

Di fatto a partire da oggi è possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat di WhatsApp (il rilascio globale richiederà alcuni giorni). Tutto nasce dall'esperienza dei messaggi vocali su WhatsApp, che di fatto hanno cambiato il modo di comunicare delle persone «grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza» ricordano da Meta. L’evoluzione di questa funzione sono proprio i nuovi videomessaggi istantanei: «ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat».

I videomessaggi avranno un durata massima di 60 secondi. «Crediamo - scrivono da Meta - che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia».

Come si invia un videomessaggio

Le istruzioni le dà la stessa Meta: «Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale. Ti basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Puoi anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti».