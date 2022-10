Blackout WhatsApp: chat bloccate e notifiche ferme per due ore. Poi riparte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo circa due ore di blackout, WhatsApp ha ripreso lentamente a funzionare. funziona. L’app di messaggistica di proprietà di Meta, dalla mattinata di oggi (25 ottobre) era finita un vistoso down, segnalato immediatamente da moltissimi utenti su altri social (come su Twitter).

Non è ancora chiaro quale possa essere l’origine del disservizio, ma le chat sono rimaste a lungo bloccate. In principio sembrava un problema di doppia spunta: infatti le chat della mattinata funzionavano a singhiozzo e senza la classica doppia spunta di ricezione. Poi, col passare dei minuti, intorno alle 9 l’applicazione ha proprio smesso di funzionare. Per poi dare segnali di ripresa verso le 11, dopo due ore di “silenzio”.

WhatsApp non funziona, Facebook e Instagram sì

Per il momento non si segnalano, invece, disservizi alle altre applicazioni del gruppo Meta: da Facebook a Instagram, il funzionamento sembra regolare. Tanto che alcuni utenti hanno segnalato i disservizi di WhatsApp anche su queste piattaforme.

In passato, invece, diversi down avevano riguardato l’intero macrocosmo di Zuckerberg, coinvolgendo Instagram e Facebook. Per ora, invece, pare essere solo un problema di WhatsApp.

Problemi già ieri

Alcune avvisaglie, con numerose segnalazioni, erano giunte già nella serata di ieri (24 ottobre), con WhatsApp che in molte zone d’Italia funzionava a singhiozzo. Stamattina, invece, il down generale. Con problemi simili che, secondo quanto segnala Downdetector, dovrebbero coinvolgere un po’ tutta Europa.