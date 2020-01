Whirlpool, sul caso Napoli incontro al Mise il 29 gennaio La convocazione era attesa da tempo: in mattinata proteste e scontri tra operai e polizia di Vera Viola

Convocato al Mise l’incontro per discutere della vertenza Whirlpool : le parti si incontreranno il 29 gennaio a Roma. La convocazione giunge al termine di una giornata di mobilitazione dei lavoratori napoletani. Gli operai dello stabilimento di via Argine – destinato dalla multinazionale americana alla chiusura – hanno infatti manifestato bloccando l’autostrada A3 all’altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio. Ci sono stati momenti di tensione.

Protesta e disordini



I lavoratori hanno protestato contro la decisione dell’azienda e contro il Governo che ritenevano fosse in ritardo nella convocazione di un incontro, da tempo annunciato per il 20 gennaio.Assemblea in fabbrica e corteo fino all’autostrada. «Torna a cresce la tensione su una vertenza lavorativa lontana dalle conclusioni – afferma uno dei manifestanti –Pesa lo spettro della cassa integrazione che sta per scadere. Non c’è nessuna volontà di garantire un futuro al sito produttivo di Napoli». Lo stabilimento conta 412 dipendenti e da aprile scorso Whirlpool Emea ha annunciato la volontà di avviare la reindustrializzazione ritenendo che la produzioni di lavatrici di alta gamma a carica frontale non sia più sostenibile a causa di una crisi di mercato globale. Decisione da cui l’azienda non è retrocessa mai finora. «Non vogliamo assistenzialismo – affermano gli operai – vogliamo il rispetto degli accordi ministeriali, degli italiani, del lavoro».

Attesa la convocazione

Nel corso dell’ultimo incontro a Roma il ministro Stefano Patuanelli aveva annunciato una nuova convocazione per il 20 gennaio. Attesa a lungo e finalmente disposta con uno slittamento di qualche giorno. «Dopo la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, finalmente è giunta la convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico per il giorno mercoledì 29 gennaio – si legge in una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm – A preoccuparci e ad amareggiarci non è tanto il ritardo di qualche giorno rispetto alla data originariamente stabilita del 20, quanto il fatto che per farci convocare abbiamo dovuto esercitare ripetute pressioni, mentre si sarebbe dovuto trattare di un atto assolutamente scontato». E ancora: «Ora ci auguriamo che il Governo porti al tavolo una proposta concreta e risolutiva, elaborata in questo periodo di tempo fin troppo lungo di pausa, immaginato dal Ministero dello Sviluppo economico proprio al fine di avviare un tavolo tecnico fra istituzioni e multinazionale. Sarebbe gravissimo se da parte del Governo ricevessimo ancora una volta generiche parole di solidarietà, senza azioni davvero capaci di supportarle». Per il sindacato «Whirlpool chiudendo Napoli e disimpegnandosi dall’Italia sta violando un accordo sottoscritto non solo con il sindacato ma anche con le Istituzioni». Si attendono insomma proposte alternative alla reindustrializzazione da vagliare quanto prima. L’azienda infatti che in un primo momento aveva posto come termine per la cessione del sito industriale il primo novembre 2019, ha poi fatto slittare la data alla fine di marzo. Ma al momento non si profila nessuna alternativa.