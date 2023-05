Whirlpool, dal Cdm sì a golden power a tutela dell’occupazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato il Dpcm con il quale il governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici in relazione all’operazione di fusione tra Whirlpool Emea e Arçelik, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici. Nel decreto si autorizza l’operazione ponendo specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e quindi dei livelli occupazionali. L’operazione coinvolge 4 stabilimenti, in Lombardia, in Toscana e nelle Marche, con 4.638 dipendenti.

Operazione sottoposta ad Antitrust europeo

L’operazione è attualmente sottoposta a un procedimento antitrust europeo. La deliberazione del Dpcm avviene a meno di una settimana dal salvataggio dello stabilimento ex Whirlpool di Napoli, che sarà affidato alla Tea Tek Group Spa salvaguardando oltre 300 posti di lavoro. Sulla vertenza il Mimit ha convocato le parti coinvolte per il prossimo 16 maggio, su indicazione del ministro Urso.

Di Maggio (FdI): il Dpcm apre opportunità

Con l’approvazione del Dpcm proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Alfonso Urso «si trasforma in un’opportunità ciò che poteva essere una sconfitta. Infatti, con il documento approvato il governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici blindando il patrimonio tecnologico, i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti coinvolti dalla fusione tra Whirlpool Emea e la turca Arçelik. Non lasciamo soli i 4.638 dipendenti e le famiglie che chiedono tutela, dimostrando una volta di più quale sia la strada giusta da seguire». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.

Fiom: Urso convochi con urgenza parti sociali

«Apprendiamo che il governo è intervenuto», con poteri speciali, «in merito alla cessione del gruppo Whirlpool Emea alla società turca Arcelik, a tutela degli stabilimenti italiani e del lavoro. Occorre la convocazione urgente da parte del Ministro Urso delle parti sociali». Lo dichiara in una nota Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico. «Le lavoratrici e i lavoratori hanno il diritto di conoscere le decisioni prese dal governo e le ricadute dal punto di vista industriale e occupazionale negli stabilimenti del gruppo di elettrodomestici in Italia», sottolinea Tibaldi. E ricorda: «Sono mesi che chiediamo, insieme a Fim e Uilm, di avere risposte concrete e garanzie sul mantenimento occupazionale e sul futuro industriale di tutto il gruppo».