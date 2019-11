Whirlpool: cessione congelata per 5 mesi

(Afp)

Il gruppo Whirlpool ha congelato per cinque mesi la decisione sul sito di Napoli che ha 412 lavoratori diretti. Il gruppo era pronto a chiudere il sito produttivo e far partire le lettere di licenziamento, ma su pressing del governo e dei sindacati ha deciso di prendere tempo per cercare una soluzione condivisa. Whirlpool si è detta pronta a ritirare la procedura di trasferimento del ramo d'azienda, a non procedere con il licenziamento collettivo dei dipendenti di Napoli e a continuare la produzione delle lavatrici. Il gruppo aveva individuato nalla svizzera Prs, il partner per la reindustralizzazione del sito, scelta che preoccupa i sindacati.

